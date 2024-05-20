Uzman isimden ardı ardına uyarılar! Hezimete uğrayacaklar...

Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Dolar, altın, kripto para ve borsa bunlar arasında yer alıyor. Son günlerde piyasadaki enflasyon ve faiz artışı yatırım araçlarını da vurdu. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, uyarıda bulunarak ‘çok daha fazlasını kaybedecekler’ dedi.
ENFLASYON VE FAİZ
Merkez Bankası’nın 500 puan faiz artışına giderek faizi yüzde 50 seviyesine getirdi. Faizlerin rekor kırdığı ortamda enflasyonun da tarihi seviyede olması ekonomik anlamda etkisi olmaya başladı. Dolar tarafında 1 aylık serüvende 32,20 seviyesinde sabit kaldığı görülüyor. TL tarafındaki güçlü direnç ve diğer yatırım araçlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıyı da etkiledi.
ABD'DEKİ ENFLASYON
Hem ABD tarafında enflasyonun yüksek çıkması da piyasayı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Para birimlerindeki dengesizlik ise dikkat çekiyor. Pek çok yatırımcı ise piyasada oluşan dalgalanmalarda döviz yatırımı yapılmalı mı? sorusu merak ediliyor. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, soruya açıklık getirdi.
FAZLACA KAYBEDECEKLER
Piyasadaki karmaşıklığa karşın ünlü ekonomist Hatice Kolçak, piyasanın bozulduğuna işaret etti. Kolçak, Ülkelerdeki yüksek enflasyonu işaret ederek, “Dövizde ya da parada kalanlar çok büyük kaybedecekler. Bundan sonra çok daha fazlasını kaybedecekler. Çünkü döngü tekrardan para arzını arttırmak, borçları ödemek ve ekonomileri canlandırmak. Aslında o senaryo şu anda başladı. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz, biz ekonomistler bunu görüyoruz” dedi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.