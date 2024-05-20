- Ekonomi

Uzman isimden ardı ardına uyarılar! Hezimete uğrayacaklar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatice Kolçak, uyarısında "çok daha fazlasını kaybedecekler" dedi.

Uzman isimden ardı ardına uyarılar! Hezimete uğrayacaklar... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Dolar, altın, kripto para ve borsa bunlar arasında yer alıyor. Son günlerde piyasadaki enflasyon ve faiz artışı yatırım araçlarını da vurdu. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, uyarıda bulunarak ‘çok daha fazlasını kaybedecekler’ dedi.

ENFLASYON VE FAİZ

Merkez Bankası’nın 500 puan faiz artışına giderek faizi  yüzde 50 seviyesine getirdi. Faizlerin rekor kırdığı ortamda enflasyonun da tarihi seviyede olması ekonomik anlamda etkisi olmaya başladı. Dolar tarafında 1 aylık serüvende 32,20 seviyesinde sabit kaldığı görülüyor. TL tarafındaki güçlü direnç ve diğer yatırım araçlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıyı da etkiledi.

ABD'DEKİ ENFLASYON

Hem ABD tarafında enflasyonun yüksek çıkması da piyasayı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Para birimlerindeki dengesizlik ise dikkat çekiyor. Pek çok yatırımcı ise piyasada oluşan dalgalanmalarda döviz yatırımı yapılmalı mı? sorusu merak ediliyor. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, soruya açıklık getirdi.

FAZLACA KAYBEDECEKLER

Piyasadaki karmaşıklığa karşın ünlü ekonomist Hatice Kolçak, piyasanın bozulduğuna işaret etti. Kolçak, Ülkelerdeki yüksek enflasyonu işaret ederek, “Dövizde ya da parada kalanlar çok büyük kaybedecekler. Bundan sonra çok daha fazlasını kaybedecekler. Çünkü döngü tekrardan para arzını arttırmak, borçları ödemek ve ekonomileri canlandırmak. Aslında o senaryo şu anda başladı. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz, biz ekonomistler bunu görüyoruz” dedi.

Uzman isimden ardı ardına uyarılar! Hezimete uğrayacaklar...

Kaynak: Kamu Son Haber

# Son, etti, yüzde, başladı, Yüksek, Yer, merkez

20 May 2024 - 05:19 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Uzman isimden ardı ardına uyarılar! Hezimete uğrayacaklar... mask
Uzman isimden ardı ardına uyarılar! Hezimete uğrayacaklar...
TESK borçlularına rahatlatan gelişme: KYK borcunuza bile derman olacak... mask
TESK borçlularına rahatlatan gelişme: KYK borcunuza bile derman olacak...
Kombi kullananlara kötü haber: O Tarihte son bulacak! mask
Kombi kullananlara kötü haber: O Tarihte son bulacak!
Emeklinin prim gününde son hamle: Prim eksiği olanlar yaşadı! mask
Emeklinin prim gününde son hamle: Prim eksiği olanlar yaşadı!
Toplu taşımaya yeni kural: Artık onun için ek ücret ödenecek! mask
Toplu taşımaya yeni kural: Artık onun için ek ücret ödenecek!
Enflasyona karşı destek: Sıfır faizli kredilerde yarış kızıştı! mask
Enflasyona karşı destek: Sıfır faizli kredilerde yarış kızıştı!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber