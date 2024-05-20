TESK borçlularına rahatlatan gelişme: KYK borcunuza bile derman olacak...

Binlerce vatandaş değişen günlük ihtiyaçları sebebiyle kredi kartına yönelerek, borçlanabiliyor. öte yandan öğrencilik döneminde alınan KYK kredileri de ekonomik olarak vatandaşları zor durumda bırakabiliyor buna yanı sıra pirim ve vergi gibi borçlar da vatandaşın ekonomik olarak zor bir durumun içerisine girmesini sebebiyet verebiliyor. Yaşam şartlarının, ekonomik koşulların vatandaşları borçlarına geri ödemekte zorlaması yeni düzenlemelerin gerekliliğini de beraberinde getirebiliyor.

''YENİ BİR VERGİ ARTIŞI SENARYOSU OLMAZ''



Bu kapsamda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yeni bir yapılandırma kanununa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz dedi.

ESNAF ENFLASYONDAN NASİBİNİ ALDI

Yazılı bir açıklamada bulunan Palandöken açıklamasında enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini vurgulayarak giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve pirim borçlarını zamanında ödeyemediğine dikkat çekti.

Palandöken’in yazılı açıklamasında; "Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Kamu Son Haber