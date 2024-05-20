Kombi kullananlara kötü haber: O Tarihte son bulacak!

Doğalgaz kombisi kullanımın kaldırılması konusunda önemli adım atıldı. Yapılan anlaşma ile birlikte 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' kuralına uymak zorunda kalacak.
Bu karar doğrultusunda AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı hedefliyor.
ZORUNLU OLDU
Avrupa Birliği ülkelerinde aylarca süren tartışmaların ardından çevre için olumlu gelişmelerin yaşanması için karar verildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin(EPBD) uygulanması için anlaşma imzaladı.
AB tarafından imzalanan anlaşmaya göre AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı planlıyor. Buna göre, 2030 itibariyle yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' anlaşmasına uymak zorunluluğu olacak.
Ayrıca alınan karar doğrultusunda 2050 yılına kadar AB'deki tüm binalar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek.
KOMBİ TARİH OLACAK
AB yetkilileri sıfır emisyonlu bina projesinin yanı sıra 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerini kullanımı kaldırmayı planlıyor. Bu planın ilk adımı olarak 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri, kombi fosit kullandığı için kombilerin kullanımı için teşvik vermeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.