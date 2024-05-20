- Ekonomi

Emeklinin prim gününde son hamle: Prim eksiği olanlar yaşadı!

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Emeklilerin dört gözle beklediği düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

Emeklinin prim gününde son hamle: Prim eksiği olanlar yaşadı! mask
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Erken emekli olabilmek milyonlarca kişi için önem arz ediyor. İş yaşantısının temposu, sağlık sebepleri ve ilerleyen nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşlar devletin bu konuda getireceği yeni düzenlemeleri dört gözle bekliyor.

EYT’den yararlanamayan vatandaşlar prim günü sayısına yönelik düzenlemeleri Yakından takip ediyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar için prim günü sayısı önem arz ediyor. Bu kapsamda Bağ-Kur'lu esnafına erken emeklilik beklentisine yeşil ışık yakacak düzenlemeler devam ediyor esnafın erken emeklilik beklentileri doğrusunda çalışmalar sürerken, prim günü sayısının 9000 günden 7200 güne indirilmesine yönelik süreç hakkında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

5 YIL ÖNCEDEN EMEKLİLİK

Işıkhan, söz konusu prim günü düzenlemesi kapsamında devam eden çalışmalarla birlikte seçim öncesinde verilen bu Vadin yerine getirileceğini ifade etti. bu düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte Bağ-Kur sigortalıları 1800 gün veya 5 yıl önce emekli olabilecek.

Torba yasa düzenlemesi, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi önemli düzenlemeleri içerecek. AK Parti tarafından hazırlanan torba yasa teklifi, TBMM’de görüşülmeyi bekliyor. Ancak taslak metnin ne zaman hazırlanacağı ve Meclis Başkanlığı’na sunulacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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20 May 2024 - 04:44 - Ekonomi

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