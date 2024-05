Wifi açık uyuyanlar meğer bundan müzdaripmiş! Tüyler ürperten detay...

Cep telefonlarıyla geçirdiğimiz vakit azımsanamayacak kadar fazla. Gün içinde defalarca kullandığımız mobil telefonlar, gece yatağımıza girmeden önce de sürekli baktığımız bir nesne. Her an elimizde olmayı sürdüren bu cihazlar, internet olmadan bir hiç gibi görülmeye başladı. Telefonla konuştuğumuz zamanın on katı kadar internet ile bağlantı sağladığımız işlerde cihazımızı kullanıyoruz. İşte bu sebeple sürekli Wi-Fi bağlantısını açık tutuyoruz. Ancak uzmanlar, bunun da bir zararı olduğunun altını çiziyor.

MODEMİN FİŞİNİ ÇEKİN

Telefonun Wi-Fi bağlantısının açık kalmasının sorun olmayacağı düşünülür. Ancak uyurken modemin fişini çekmek veya cihazın Wi-Fi bağlantısını kesmek önemli bir detaydır. Peki, açık kalan bağlantı ne gibi zararlara neden olabilir?

Wi-Fi bağlantısı, çevreye düşük frekanslı elektromanyetik dalga (EMF) yayar. EMF’lerin zararı olmadığını savunan uzmanlar da bulunurken, uzun süreli maruz kalmanın ciddi sonuçlar doğurabileceği görüşü de yaygın oluyor.

Yüksek radyasyon, kanserojen etkilere sahiptir ancak Wi-Fi dalgalarının düşük frekanslı oluşunun zararlı olduğuna dair herhangi bir kesin görüş birliği bulunmuyor. Buna rağmen, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, bu tür EMF'leri insan vücudu için potansiyel kanserojenler sıralamasında listeliyor.

EMF’lere uzun süre maruz kalmak kronik hastalıklardan kansere kadar çok sayıda soruna neden olabiliyor.

MELATONİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Hastalıklara davetiye çıkaran EMF’ler, aynı zamanda uyku hormonu olarak bilinen melatonin hormonunun üretimini de etkiliyor. Bu etkilenme, uzun saatler boyunca uyuyabilseniz bile derin uyku kalitenizi düşürüyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere önemli sağlık kurum ve kuruluşları Wi-Fi cihazlarının genel olarak güvenli olduklarını söylemelerinin yanı sıra bir de uyarı yapılıyor; Wi-Fi bağlantısını gece yatmadan önce keserseniz olası zararlı etkilerini minimuma indirebilirsiniz.

Kaynak: Kamu Son Haber