Toplu taşımaya yeni kural: Artık onun için ek ücret ödenecek!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin (KBB) ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarıyla ilgili yaptığı düzenlemeler, toplu taşıma kullanımında önemli değişiklikler getirdi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında, toplu taşıma araçlarında daha önce sunulan sınırsız biniş imkanı kaldırıldı.

TOPLU ULAŞIM KARTLARINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

65 yaş üstü bireyler ve 60 yaş üstü indirimli bilet avantajlarından yararlanan vatandaşlar için toplu taşıma kullanımında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile her iki grup da günde dört defaya kadar ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından faydalanabilecek. Öğretmenler için de benzer bir uygulama hayata geçirilerek, onlara da günlük dört ücretsiz seyahat hakkı tanındı. Ancak belirlenen bu sınırın aşılması durumunda, kart sahiplerinin ilave seyahatler için normal tarife üzerinden ücret ödemeleri gerekecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı yeni kararla, Özel Halk Otobüsü işletmecilerine yönelik aylık mali desteklerde artış yapıldı. Karar kapsamında, ücretsiz ve indirimli seyahat imkanlarından faydalanan minibüs işletmecilerine verilen yıllık mali yardım da yükseltildi. Böylece, özel ulaşım sektörüne toplam 700 milyon Türk Lirası tutarında bir ekonomik destek sağlandı.

KBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihale süreci başlatılacak otobüsler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi ve 108 özel halk otobüsünün P plakalı araçlara dönüştürülmesinin planlandığı bildirildi. Önceki yıl, 465 aracın P plakalı hale getirildiği aktarılırken, bu yıl 108 hat sahibinin gerekli başvuruları tamamlamadığı için P plaka edinemedikleri ifade edildi.

Kaynak: Kamu Son Haber