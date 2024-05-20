- Ekonomi

Toplu taşımaya yeni kural: Artık onun için ek ücret ödenecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu taşıma sistemlerinde, bazı gruplara tanınan sınırsız yolculuk imkanı sona erdi.

Toplu taşımaya yeni kural: Artık onun için ek ücret ödenecek! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin (KBB) ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarıyla ilgili yaptığı düzenlemeler, toplu taşıma kullanımında önemli değişiklikler getirdi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında, toplu taşıma araçlarında daha önce sunulan sınırsız biniş imkanı kaldırıldı.

TOPLU ULAŞIM KARTLARINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

65 yaş üstü bireyler ve 60 yaş üstü indirimli bilet avantajlarından yararlanan vatandaşlar için toplu taşıma kullanımında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile her iki grup da günde dört defaya kadar ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından faydalanabilecek. Öğretmenler için de benzer bir uygulama hayata geçirilerek, onlara da günlük dört ücretsiz seyahat hakkı tanındı. Ancak belirlenen bu sınırın aşılması durumunda, kart sahiplerinin ilave seyahatler için normal tarife üzerinden ücret ödemeleri gerekecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı yeni kararla, Özel Halk Otobüsü işletmecilerine yönelik aylık mali desteklerde artış yapıldı. Karar kapsamında, ücretsiz ve indirimli seyahat imkanlarından faydalanan minibüs işletmecilerine verilen yıllık mali yardım da yükseltildi. Böylece, özel ulaşım sektörüne toplam 700 milyon Türk Lirası tutarında bir ekonomik destek sağlandı.

KBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihale süreci başlatılacak otobüsler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi ve 108 özel halk otobüsünün P plakalı araçlara dönüştürülmesinin planlandığı bildirildi. Önceki yıl, 465 aracın P plakalı hale getirildiği aktarılırken, bu yıl 108 hat sahibinin gerekli başvuruları tamamlamadığı için P plaka edinemedikleri ifade edildi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, için, Belediye, ilgili, kadar, Özel, ücretsiz

20 May 2024 - 03:57 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Cem Küçük’ten MÜJDE! En düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseliyor! Ek zam ve promosyonlar kapıda! mask
Cem Küçük’ten MÜJDE! En düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseliyor! Ek zam ve promosyonlar kapıda!
16 milyon emekliye yüzde 25 zam çıktı! Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi mask
16 milyon emekliye yüzde 25 zam çıktı! Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
1.1 milyon kişiye gündoğdu! 2. EYT paketiyle bayram gelecek! 2000 sonrası SGK’lılara prim indirimi mask
1.1 milyon kişiye gündoğdu! 2. EYT paketiyle bayram gelecek! 2000 sonrası SGK’lılara prim indirimi
Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız... mask
Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız...
Emekliye indirimli sıfır otomobil! Emekliler bu habere çok sevinecek mask
Emekliye indirimli sıfır otomobil! Emekliler bu habere çok sevinecek
Elektrikli araçların sonunu getirecek motor mask
Elektrikli araçların sonunu getirecek motor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber