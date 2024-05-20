Şimşek durdurulamıyor 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son deplasman maçında Samsunspor'la karşılaştı. Ligde haftalardır süren etkili performansını Samsunspor karşısında da sürdüren turuncu yeşilli ekip, galibiyet parolası ile çıktığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maça iyi başlayan temsilcimiz Alanyaspor, ilk yarının 14. dakikasında golcü yıldızı Oğuz Aydın'ın füzesi ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile giren Alanyaspor, ikinci yarının 59. dakikasında Mouandilmadji'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda ikinci golü arayan ancak fırsatları değerlendiremeyen Corendon Alanyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak 51 puana yükselen Corendon Alanyaspor, toplamda da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Ev sahibi Samsunspor da 43 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.