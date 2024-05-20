Şimşek durdurulamıyor 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son deplasman maçında Samsunspor'la karşılaştı. Ligde haftalardır süren etkili performansını Samsunspor karşısında da sürdüren turuncu yeşilli ekip, galibiyet parolası ile çıktığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maça iyi başlayan temsilcimiz Alanyaspor, ilk yarının 14. dakikasında golcü yıldızı Oğuz Aydın'ın füzesi ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile giren Alanyaspor, ikinci yarının 59. dakikasında Mouandilmadji'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda ikinci golü arayan ancak fırsatları değerlendiremeyen Corendon Alanyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak 51 puana yükselen Corendon Alanyaspor, toplamda da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Ev sahibi Samsunspor da 43 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi