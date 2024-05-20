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Şimşek durdurulamıyor 1-1

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Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor fırtınası esmeye devam ediyor. Turuncu yeşilli ekip, ligin 37'nci haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Şimşek durdurulamıyor 1-1 mask
Şimşek durdurulamıyor 1-1
Şimşek durdurulamıyor 1-1
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son deplasman maçında Samsunspor'la karşılaştı. Ligde haftalardır süren etkili performansını Samsunspor karşısında da sürdüren turuncu yeşilli ekip, galibiyet parolası ile çıktığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maça iyi başlayan temsilcimiz Alanyaspor, ilk yarının 14. dakikasında golcü yıldızı Oğuz Aydın'ın füzesi ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile giren Alanyaspor, ikinci yarının 59. dakikasında Mouandilmadji'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda ikinci golü arayan ancak fırsatları değerlendiremeyen Corendon Alanyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak 51 puana yükselen Corendon Alanyaspor, toplamda da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Ev sahibi Samsunspor da 43 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek durdurulamıyor 1-1
Şimşek durdurulamıyor 1-1
Şimşek durdurulamıyor 1-1
Şimşek durdurulamıyor 1-1

Kaynak: Spor Servisi

# Bir, Son, Aydın

20 May 2024 - 03:36 - Spor

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