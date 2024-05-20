- Asayiş

Otelde yangın paniği

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ALANYA’NIN Türkler Mahallesi'ndeki bir oteller grubuna ait 6 katlı personel lojmanın 3. katında bulunan bir odada dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Otelde yangın paniği mask
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Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 4 araç bölgeye sevk edilirken, lojmanda bulunan personel tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında lojmanın diğer kısımlarına duman dolarken, üst katlarda kalanlardan bazılarının dumandan etkilenmemek amacıyla terasa çıktığı görüldü. Yangın nedeniyle 1 odanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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20 May 2024 - 03:33 - Asayiş

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