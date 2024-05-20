Otelde yangın paniği

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 4 araç bölgeye sevk edilirken, lojmanda bulunan personel tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında lojmanın diğer kısımlarına duman dolarken, üst katlarda kalanlardan bazılarının dumandan etkilenmemek amacıyla terasa çıktığı görüldü. Yangın nedeniyle 1 odanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.