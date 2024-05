Halit Yeni'den sert açıklama

Efendim neymiş, bu yaz döneminde emekliler belirlenen bir aylık dönemde öğrenci yurtlarında tatil yapabileceklermiş! Gerçekten çok merak ediyorum bu kararları kimler alıyor, bu yetkililere kimler akıl veriyor, kimler tavsiye ediyor da bu kadar saçmalayabiliyorlar. Resmen şaka gibi. Temmuz ayı yaklaşıyor, maaşlara gerekli artışı yapmamak için akıl almaz bir şekilde, dalga geçercesine emeklilerde hiç bir karşılığı olmayan açıklamalar yapıp, oyalama taktiği ile ikna edebileceklerini sanıyorlar. Büyük çoğunluğu şehir merkezlerinden dahi uzak olan, yani tatil yapmaya elverişli olmayan ve kuru binalardan oluşan yurtlara diyelim ki gitmek istediler. 10 bin lira ile nereye gidecekler? Kaldı ki 10 bin lira zaten yol paralarına yetmez. Diyelim ki yolu bir şekilde hallettiler. Ne yiyip ne içecekler, gittikleri yerde hangi parayı harcayacaklar, nereyi nasıl gezecekler? Diyelim ki onu da hallettiler. Hani bunlar yaşlı kesim ya, birde genellikle yurtlar 4-5 kişilik odalardan oluşuyor, hiç tanımadıkları insanlarla nasıl kalacaklar? Diyelim ki onu da hallettiler. Tatil yapın dedikleri yurtların yüzde 95'i ranzalı, yolda yürürken bile zorluk çeken insanlar yatakları nasıl kullanacaklar? Ev kirasını dahi ödeyemeyen evine ekmek götürmeyen, torununa bir çikolata bile almakta zorlanan bu insanların 10 bin lira maaş aldıklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz da hala bu insanların aklıyla alay etmeye devam ediyorsunuz. Allah aşkına emeklilerle dalga geçmeyi bırakın artık. Gerçekleri görün, yaptığınız yanlışı kabul edin ve emeklileri içine düşürdüğünüz 10 bin liralık ekonomik cehennemden bir an önce kurtarın. Geçtiğimiz seçimlerde emekliler size sağlam bir uyarı yaptı. Hala bunu anlamamış olmanız, anlamamakta ısrar ediyor olmanız akıl alır gibi değil. Öyle anlaşılıyor ki iktidar emeklilere karşı büyük bir akıl tutulması yaşıyor. Bırakın bu saçma sapan, akla mantığa aykırı oyalama taktiklerini de, gerçeği görün ve emeklileri içine düşürdüğünüz ekonomik cehennemden bir an önce kurtarın. Hiç değilse en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkarın, bu insanlar da bir nefes alsınlar. Bu tür sözde müjdelerin emeklilerde bir karşılık bulamayacağını anlamak bu kadar zor olmamalı. Yapmanız gereken tek şey yüzyılın en büyük adaletsizliğini, ayıbını bir an önce düzeltmenizdir. Sizden beklenen budur." (Haber MERKEZİ)