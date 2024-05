Günde 5 işçi ölümle burun buruna geliyor

ALANYA’DA yüksek sezona sayılı günler kala 15 Mayıs Çarşamba günü başlayan inşaat yasağı öncesi hız verilen inşaat çalışmaları ile birlikte iş kazaları da ivme kazandı. Geçtiğimiz günlerde Alanya'da bir inşaatın 5. katından düşen 33 yaşındaki Nurullah Sicil adlı bir işçi hayatını kaybetmişti. Türkiye’de iş kazalarının son 10 yılda 8 kat arttığını belirten E Kalite OSGB ortaklarından İş Güvenliği Danışmanı Hakan Tümerdem, "Yaz ayına geçiş dönemiyle dikkatsizlik ve odaklanma sorunu ile birlikte iş kazaları artmaya başladı. İş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerin başında inşaat gelmektedir. Geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’de 163 kişi iş kazası sebebiyle maalesef hayatını kaybetti. Bu demek oluyor ki günde 5 kişi iş kazası sebebiyle hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

'ALANYA’DA GÜNDE 5 İŞ KAZASI YAŞANIYOR'



Alanya’da ise günde 5 kayıtlı iş kazasının meydana geldiğini belirten Tümerdem, "Alanya’da da iş kazası haberleri gelmeye başladı. Alanya’da günde kayıtlı en az 5 iş kazası yaşanmakta. Kazaları incelediğimizde genellikle yüksekten düşmeye bağlı sebeplerden gerçekleşmektedir. Ne yazık ki bir işçimiz hayatını kaybetti. Yüksekten düşme ölümle sonuçlanmasa bile çok ciddi yaralanmalara ve iş görememezliğe yol açar" dedi.

ÖNLEMLER BASİT FAKAT UYGULANMIYOR'



Basit olmasına rağmen önlemlerin alınmadığını söyleyen Tümerdem, "Alınması gereken önlemler çok basit iken ne yazık ki uygulanmıyor. İş ayakkabısı, baret ve yeleği işveren ve işçiye bir şekilde kabullendirdik. Fakat yönetmeliğe uygun iskele kullanılmaz, yaşam hatlarına bağlı emniyet kemerleri ile çalışılmaz, yapı yönetmeliğine uygun güvenlik filesi kullanılmaz, merdiven ve şaft boşlukları açık bırakılırsa üzülerek belirtmek istiyorum bu iş kazalarını yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'MUTLAKA DENETİM YAPILIYOR'



Konuyla ilgili diğer bir açıklama Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker'den geldi. Küçüker, son yıllarda iş güvenliği konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyleyerek, "Biliyorsunuz insan hayatı her şeyden önemli bir unsur. Bununla ilgili de aslında büyük bir yol katedildi. Her inşaatın yapım aşamasında mutlaka bir iş güvenliği firmasının bulunması gerekiyor. Bu ya müteahhit tarafından sağlanıyor ya da alt yüklenici tarafından. Onların da mutlaka bir iş güvenliği firması denetiminde inşaatı yapmaları gerekiyor. Ayrıca bu yapılan işler de yapı denetim firması tarafından kontrol ediliyor. Artık inşaatlarda iş güvenliği standartlarına uygun iskeleler ve yaşam hatları oluşturuluyor. Bu teknik kriterler çok daha yükseltildi. Tabii ki herkesin çok özenli yaklaşması gereken bir konu. Maalesef bazen iş güvenliği ekipmanları çalışan kişilere teslim ediliyor ama onlar bunları kullanmaktan imtina edebiliyorlar. Burada hem yüklenici hem de taşeronlara düşen, kontrolü artırıp, insanlara bunu izah etmek. İnsan güvenliği her şeyden önemli. İnşallah bundan sonra hiçbir olumsuz durum oluşmaz" şeklinde konuştu. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi