Rekabet kızışıyor: Kia Sportage 986.000 liradan satışta

Döviz kuru, vergi oranları ve kredi çekmenin zorlukları nedeniyle araç almak zorlaşırken, Kia’nın sunduğu bu fırsat dikkat çekiyor.

Son yıllarda ekonomik kriz sebebiyle döviz kurundaki artış, TL’nin değer kaybı ve enflasyon gibi olumsuz ekonomik durumlar, her ekonomik sınıftan insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar artık ikinci el otomobil almakta bile zorlanıyor. Sıfır otomobil piyasasındaki artışlar, ikinci el araçları da etkiliyor ve taşıt kredisi çekmek isteyenler yüksek faiz oranlarıyla karşılaşıyor.

Bu nedenle, uygun fiyata otomobil almanın yollarını arayan vatandaşlar için devletin sunduğu ÖTV indirimi önemli bir fırsat oluşturuyor. Devlet, belirli kişilere sıfır otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uyguluyor. Bu muafiyetten yararlanmanın bazı koşulları bulunuyor. Öncelikle, ÖTV indiriminden yararlanacak kişilerin yüzde 40 ve üzeri engelli olması ve SGK’dan alınacak bir belgeyle bu engelin kanıtlanması gerekiyor.

Yüzde 40 ve üzeri engeli olduğuna dair SGK’dan belge alan vatandaşlar, ÖTV indiriminden yararlanarak cazip fiyatlara sıfır otomobil sahibi olabiliyor. Bu kapsamda, Türkiye’de geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Kia’nın Sportage modeli, ÖTV’siz fiyatıyla dikkat çekiyor. Kia Sportage, ÖTV muafiyetiyle 986 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu avantajı kullananlar için cazip bir seçenek haline geliyor.

ÖTV’siz Kia Sportage fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için yetkili Kia bayilerine başvurabilirsiniz