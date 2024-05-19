SGK’dan ödeme bekleyenler dikkat! Bu kişiler para iadesi alacak

Bu haktan yararlanmak için rapor tarihinin bitiminden sonraki iki ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca, SGK iş göremezlik oranı yüzde 50’nin altında olan sigortalılara maaş bağlamayacağını belirtti. Ancak hak sahipleri talep ederse, devamlı iş göremezlik parası almaya hak kazanabilecekler.

İş Göremezlik Ödemesi Şartları:

Başvuru Zamanı: İki günden fazla iş göremezlik raporu olanlar, rapor bittikten sonraki iki ay içinde başvuru yapmalı.

Devamlı İş Göremezlik: Hak sahipleri devamlı iş göremezlik parası alabilmek için başvurabilirler.

Kontrol Muayenesi: Kurum tarafından gerçekleştirilen kontrol muayenesine gidilmezse ödemeler kesilebilir.

Tedavi Tamamlanmadan İşe Dönüş: Sürekli iş göremezlik raporu olanlar, tedavilerini tamamlamadan işe dönerlerse ödemeleri kesilebilir.

İş Gücü Kaybı: Tedavi sonucunda iş gücü kaybı yüzde 10’un altına düşerse ödemeler kesilir. İş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 100 olursa tam iş göremezlik maaşı, kayıp yüzde 10’un altındaysa kısmi iş göremezlik maaşı bağlanır.

Başvuru Şartları ve Süreç:

Kimler Başvurabilir? Emekli olup çalışmaya devam edenler ve iş göremezlik kapsamında ödeme almak isteyenler belirli şartları taşıdığında bu ödemelerden yararlanabilir.

Başvuru Süreci: İki günden fazla iş göremezlik raporu olanlar, raporun bitiminden itibaren iki ay içinde başvuru yapmalıdır. Bu süreyi kaçıranlar ödemeden faydalanamaz.

Kontrol Muayenesi: SGK’nın belirlediği kontrol muayenesine gitmeyenlerin ödemeleri kesilecektir.

Kısmi ve Tam İş Göremezlik:

Tam İş Göremezlik: İş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 100 olursa tam iş göremezlik maaşı ödenir.

Kısmi İş Göremezlik: Kayıp yüzde 10’un altında olursa kısmi iş göremezlik maaşı bağlanır.

Başvuru sürecini ve gerekli belgeleri kontrol etmek için SGK’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya SGK il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Hak sahiplerinin bu fırsattan yararlanması için belirtilen süre içinde başvurularını yapmaları önemlidir.