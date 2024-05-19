- Gündem

Akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında kendisini tazyikli suyla yıkattı; o anlar kamerada

ABONE OL Google News Sayfamız

DÜZCE'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İlginç anlar, Düzce D-655 karayolu Konu...

Akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında kendisini tazyikli suyla yıkattı; o anlar kamerada mask
ABONE OL Google News Sayfamız

DÜZCE'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlginç anlar, Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan ve araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı. Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

19 May 2024 - 21:47 DHA Düzce- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Samsun'da Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti mask
Samsun'da Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti
Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası mask
Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası
Semin Öztürk Şener'den gençlere özel gösteri uçuşu mask
Semin Öztürk Şener'den gençlere özel gösteri uçuşu
Ankara YHT'lerde taşınan yolcu sayısı 86 milyonun üzerine çıktı mask
Ankara YHT'lerde taşınan yolcu sayısı 86 milyonun üzerine çıktı
İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu mask
İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
Bolu’daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı mask
Bolu’daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber