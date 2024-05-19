Akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında kendisini tazyikli suyla yıkattı; o anlar kamerada

DÜZCE'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlginç anlar, Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan ve araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı. Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.