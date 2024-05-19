Bir ilçeyi ayaklandıran olay: Yasak ilişki aramasında 5 askerimiz yaralandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. A.K. (63) ile oğlu S.C. K. (29), bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca bahçelerinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri giderken, piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen sandık büyük bir gürültü ile patladı.

5 YARALI TOKAT'A SEVK EDİLDİ

Patlamada A. K., S.C. K. ile 5 asker yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası 3 yaralı jandarma ile 2 sivil, Tokat'taki hastanelere sevk edildi.



Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 jandarmanın durumunun iyi olduğu, Tokat'a sevk edilen yaralılarda ise uzuv kaybı yaşandığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İLİŞKİ VE HUSUMET İDDİASI

Olay ile ilgili şüpheli olduğu belirlenen İ.G. ile T. Ö., gece saatlerinde Samsun'da yakalanıp, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, S.C.K. ile İ. G.'nin eşi arasında ilişki olduğu, husumet sonucu olayın yaşadığı ihtimali değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor.

'ANKARA’DAN BOMBA UZMANLARI GELDİ'

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren Devriye Komutanı Jandarma Astsubay Mustafa Evkay ile Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Avcı’yı ziyaret etti.

Ankara’dan bomba uzmanlarının gelip inceleme yaptığını ifade eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Öncelikle tekrar geçmiş olsun diyorum. Burada 2 yaralımız var. Durumları gayet iyi buradaki arkadaşlarımızın. Ancak Tokat’taki yaralı jandarma personelimiz, vatandaşlarımızın tedavileri devam edecek. Bununla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Diğer yandan Cumhuriyet Savcılığımızla birlikte jandarma gerekli tüm çalışmaları devam ettiriyor. Ankara’dan Jandarma Genel Komutanlığından gelen bomba imha ekipleri uzmanlarımız da bölgede çalışma yaptılar. Bunlarla ilgili delil toplama, olay yeri inceleme her türlü çalışmayı yaptı. Olayı titizlikle aydınlatacak tüm evreleri devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde arkadaşlarımız olayın soruşturmasına devam ediyorlar. Bu anlamda şu an itibariyle 2 gözaltı var. Soruşturma derinleştirildikçe yeni sonuçları tekrar paylaşırız sizlerle" dedi.



Şüpheli T.Ö. ile İ.G. ise Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından doktor raporu için hastanelere sevk edildi.

İ. G. gözaltında tutulacağı Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken T. Ö. ise Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünün nezaretine gönderildi. Doktor raporu için Erbaa Devlet Hastanesine getirilen T. Ö., basın mensuplarının "Bomba düzeneğini siz mi hazırladınız?" sorularını yanıtsız bıraktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA