Emeklilik ve iş işlemleri için gerekli: SGK uzun vade hizmet dökümü nedir ve nasıl alınır?

SGK uzun vadeli hizmet dökümü, sigortalı çalışanların SGK ile ilgili yaptığı işlemlere ait bilgilerin yer aldığı bir belgedir. Bu belgede aylık prim ödemeleri gibi önemli bilgiler bulunur. Ayrıca, kişinin sigortalı çalışan olduğunu kanıtlar.

Nasıl Alınır?

SGK uzun vadeli hizmet dökümünü almak için SGK’nın internet şubesi veya e- Devlet sistemi kullanılabilir. İnternet şubesine giriş yapmak veya e-Devlet sistemine giriş yaparak uzun vadeli hizmet dökümünü alabilirsiniz. Ancak, işlem sırasında doğru sigorta türünü seçmek önemlidir (4A, 4B veya 4C).

Alım Adımları:

Mobil uygulamadan veya internet tarayıcısından e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama motoruna “Uzun Vade Hizmet Dökümü” yazın ve sonuçlardan SGK ile ilişkili olanı seçin.

Sigorta türünüzü seçin (4A, 4B veya 4C).

“Devamını Gör” butonuna tıklayarak uzun vadeli hizmet dökümünü görüntüleyin.

Nerede Kullanılır?

SGK uzun vadeli hizmet dökümü, emeklilik işlemleri ve yeni işe girişler gibi durumlarda kullanılır. Ayrıca, ikramiye alma, kıdem tazminatı hesaplama ve borç sorgulama gibi işlemler için gereklidir. Bu belge, hem kişisel hem de kurumsal işlemlerde kullanılabilir.

Bilgilerin İçeriği: Uzun vadeli hizmet dökümünde sigortalı çalışana ait temel bilgiler ve sigorta bilgileri yer alır. Bu bilgiler arasında ilk sigorta giriş tarihi, işten çıkış tarihi, sigortalı çalışma gün sayısı, aylık prim ödemeleri ve geçmiş işyeri bilgileri bulunur.

İşverenler İçin Not: SGK uzun vadeli hizmet dökümü sadece sigortalı çalışanlar tarafından görüntülenebilir. İşverenler, ilgili belgeyi görmek istediklerinde sigortalı çalışandan talep etmelidirler. Bu belge kişisel bir belgedir ve başka bir kişi tarafından alınamaz.