Son Dakika! Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı. Bölgeden ilk görüntüler gelirken Hamaney'in çağrısı üzerine İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi acil bir toplantı düzenleyecek. İranlı bir yetkili ise gelen bilgilerin endişe verici olduğunu açıkladı.

ALİYEV: 'İRAN'A DESTEK İÇİN HAZIRIZ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin acil iniş yapması konusunda endişelendiklerini ve İran’a destek için hazır olduklarını açıkladı.

Aliyev, yaptığı açıklamada, “Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, üst düzey heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberi bizleri ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte. Azerbaycan Cumhuriyeti komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.

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ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

18.20

İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken “kaza" geçiren helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığını bildirdi.

"GELEN BİLGİLER ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

İranlı bir yetkili, "Hala umutluyuz ama kaza bölgesinden gelen bilgiler çok endişe verici" dedi.

ACİL TOPLANTI

İran dini lideri Hamaney'in çağrısı üzerine İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI VAHİDİ'DEN AÇIKLAMA

İran İçişleri Bakanı Vahidi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

İLK YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.