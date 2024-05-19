Galatasaray-Fenarbahçe derbisinde ortalık karıştı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında saat 19.00’da Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu zorlu derbi başlamadan sahada gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları da zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı bir diğer futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın da Yandaş’a fiziki temasta bulunmasıyla gerilim büyüdü.
Teknik ekip ve oyuncuların araya girmesiyle gerginlik yatıştı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.