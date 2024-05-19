- Spor

Galatasaray-Fenarbahçe derbisinde ortalık karıştı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.

Galatasaray-Fenarbahçe derbisinde ortalık karıştı mask
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında saat 19.00’da Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu zorlu derbi başlamadan sahada gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları da zemin kontrolü  için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı  bir diğer futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın da Yandaş’a fiziki temasta bulunmasıyla gerilim büyüdü.

Teknik ekip ve oyuncuların araya girmesiyle gerginlik yatıştı.

# Bir, için, oyuncu

19 May 2024 - 18:55 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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