Alanya Ülkü Ocakları'nda 19 Mayıs coşkusu

YÜKSEL; açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " 19 Mayıs; aziz Türk milletimizin, yurdun dört yanına ayak basmış düşmana başkaldırışının adı,

bu topraklar içindeki mücadeleci, bağımsız, boyunduruk altına girmeyen, esareti cesaret ile kesen milli ruhun şaha kalkışıdır.

19 Mayıs; bayrak için can vermenin, “Ya İstiklal ya ölüm!” parolası ile yola çıkanların sembolüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde

19 Mayıs 1919’da başlayan Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı’na dönüşmüş; İnönü Zaferleri, Sakarya Destanı, Büyük Taarruz ile taçlanmış, Türk milleti yedi düvele meydan okumuş ve istiklalini elde etmiştir.

Tıpkı Atatürk’ün Gençliğe Hitabesindeki gibi, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifesinin Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmak olduğunu bilen Türk gençliği, muhtaç olduğu kudretin, damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu da haykırmaktadır. Türk milleti rahat olsun; Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı olarak her zaman fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, Cumhuriyetimize ve devletimize bağlı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle Büyük Türk Gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." ( Haber MERKEZİ)