Samsun'da Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti

SAMSUN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET'in gösterisi nefes kesti. İlk kez gösteri yapan HÜRJET’i on binlerce kişi büyük bir ilgiyle izledi.
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, SoloTürk ve HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da muhteşem bir gösteriye imza attı. İlk kez bir gösteride yer alan HÜRJET, yaklaşık 15 dakika vatandaşların nefesini kesti.
Gösteri, kentin farklı bölgelerinden on binlerce kişi tarafından takip edildi. Gösteriyi Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile vatandaşlar izledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.