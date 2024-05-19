Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

BATMAN'da iş yerinin önündeki ağacı kesen H.A.'ya, zabıta ekipleri tarafından para cezası yerine 5 fidan alarak, belediyeye hibe etme cezası verildi.
Batman Sağlık Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarında kaldırımdaki bir ağacın esnaf H.A. tarafından izinsiz olarak kesildiğini tespit eden Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.A.’ya para cezası yerine ağaç fidanı satın alarak belediyeye hibe etme cezası verdi. H.A.’nın aldığı 5 fidan, kentin farklı noktalarına dikilmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.