Özçelik Gazipaşa Yağlı Güreşleri’ne katıldı

BU yıl 2. düzenlenen Gazipaşa Yağlı Güreşleri tamamlandı. Toplam 43 başpehlivanın katıldığı güreşlerde birbirinden çekişmeli güreşler yapıldı. Gazipaşa Yağlı Güreşleri’ne katılan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, er meydanında ter döken sporcuları tebrik etti. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özçelik, “ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Erdem ve Sayın Sururi Çorabatır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek, Akseki Belediye Başkanımız Sayın İlkay Akca, CHP Parti Meclis Üyemiz Sayın Şengül Yeşildal, CHP Alanya İlçe Başkanımız Sayın Bülent Kandemir ve Belediyemiz Meclis Üyeleri ile birlikte Gazipaşa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Gazipaşa Yağlı Güreşleri’ne katıldık. Ata sporumuzun yaşatıldığı bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Gazipaşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, er meydanında ter döken sporcularımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.