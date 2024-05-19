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Arıkan Yılmaz Dim’de 19 Mayıs coşkusu

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Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Okulun öğrencileri tarafından sergilenen etkileyici performanslar, izleyicilerden tam not aldı

Arıkan Yılmaz Dim’de 19 Mayıs coşkusu mask
Arıkan Yılmaz Dim’de 19 Mayıs coşkusu
Arıkan Yılmaz Dim’de 19 Mayıs coşkusu
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ARIKAN Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Okulun bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve şiir dinletisi yapıldı. Okulun öğrencileri tarafından sergilenen halkoyunu ve atlı gösteri izleyicilerden tam not aldı.


KAHVALTI ETKİNLİĞİNDE BULUŞTULAR

19 Mayıs gösterisinin ardından, okulun bahçesinde tüm öğretmen ve personelin katılımıyla bir kahvaltı etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, hem bayramın coşkusunu pekiştirdi hem de öğretmenler ve personel arasında birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdi. Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aksoy, “Okulumuzda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladık. Daha yoğun bir katılım ile veli toplantısı gerçekleştirdik. Toplantının ardından birlik ve beraberlik adına kahvaltı etkinliği düzenledik. Kahvaltı etkinliğine katılarak bizi onurlandıran okulumuzun hayırseverleri Mehmet Ali Dim’e, eşi Şükran Dim’e, Halime Dim Ceylan’a ve Ufuk hanıma ayrı ayrı çok teşekkür ederim” dedi.

# Bir, başladı, Atatürk, 19 mayıs

19 May 2024 - 17:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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