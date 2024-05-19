19 May 2024 - 17:47- Ekonomi G:

Enflasyona karşı destek: Sıfır faizli kredilerde yarış kızıştı!

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Merkez Bankası’nın attığı adımların ardından kredi musluklarının sıkılması ve faiz oranlarının artması, faizsiz kredi sunan bankalar arasında rekabeti iyice kızıştırdı. Daha önce beş banka sıfır faizle kredi sunarken, şimdi bir banka daha bu gruba katıldı.

Enflasyona karşı destek: Sıfır faizli kredilerde yarış kızıştı! mask
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Yüksek enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımı arttı. Kredi kartı harcamalarının artmasının ardından bankalar, nakit avans taksit sayısını 12’den 3’e düşürdü. Vatandaşlar en düşük faizli kredileri araştırırken, 6 banka sıfır faizli kredi kampanyalarıyla öne çıkıyor. QNB Finansbank, Garanti BBVA, DenizBank, İş Bankası, Akbank ve Cepte TEB sıfır faizle kredi veren bankalar arasında yer alıyor.

Bankaların Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları
Bankalar, yeni müşteri çekmek amacıyla sıfır faizli ancak düşük tutarlı kredi kampanyalarında rekabet ediyor. Bu tür krediler, bazen “İhtiyaç Kredisi” bazen de “Taksitli Nakit Avans” olarak sunuluyor.

İşte sıfır faizli kredilerin miktarları ve vade sayıları:

QNB Finansbank: 30 bin TL (3-6 ay vade / 20 bin TL’si nakit avans)
Garanti BBVA: 30 bin TL (3-6 ay vade / 20 bin TL’si nakit avans)
DenizBank: 25 bin TL (3-6 ay vade / 15 bin TL’si nakit avans)
İş Bankası: 25 bin TL (3 ay vade / nakit avans)
Akbank: 20 bin TL (3 ay vade / nakit avans)
Cepte TEB: 10 bin TL (6 ay vade)

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19 May 2024 - 17:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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