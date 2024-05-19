ANKARA YHT'lerde taşınan yolcu sayısı 86 milyonun üzerine çıktı (VİDEO EKLENDİ)

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugüne kadar yüksek hızlı trenlerle (YHT) taşınan yolcu sayısının Türkiye'nin nüfusunu geçtiğini ve ilk hizmet vermeye başladığı 13 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar toplam 86 milyon 100 bin kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, demir yollarına yaptıkları yatırımlara dikkat çekerek, özellikle hızlı trenlere olan ilginin bu yatırımların ne kadar değerli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Demir yollarının, AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır sürdürdüğü atılım ve politikalar sayesinde küllerinden yeniden doğduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın 13 Mart 2009 tarihinde işletmeye açılması ulaşım anlamında bir milat, ülkemizin kalkınmasının lokomotifi oldu. Uzun yıllar neredeyse yok sayılan demir yollarımız yeniden ülkenin en önemli ulaşım modu haline geldi" dedi.

'GÜNDE ORTALAMA 34 BİN YOLCU TAŞIYORUZ'

Yenilenen, bakımı yapılan, modernize edilen mevcut demir yolu ağında yolcu ve yük taşımacılığında hizmet kalitesinin arttığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Başkent Ankara merkezli olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hatları sayesinde şehirler arasında günübirlik tren seyahatlerinin mümkün hale geldiğini, ulaşım alışkanlıklarının değiştiğini söyledi.

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve son olarak 4 Mayıs 2024'te aktarmasız olarak İstanbul-Sivas hatlarında sefer yaptığını anımsatan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimiz bir haftada 124 sefer gerçekleştiriliyor. Günde ortalama 34 bin dolayında yolcu taşıyor. Bu rakamların bazı günlerde 40 bine kadar ulaştığını gördük. Yüksek hızlı trenler ülkemizde faaliyetlerine başladığı günden bu yana 86 milyon 100 bin dolayında yolcu taşıdı. Diğer bir ifadeyle ülkemiz nüfusundan daha fazla yolcu sayısına ulaştık. Türkiye'yi yüksek hızlı trenlerimizle taşıdık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin hizmete başladığı günden bu yana toplam 80 milyon 291 bin kilometrenin üzerinde yol katettiğini de vurgulayarak, bu rakamın dünyanın etrafında yaklaşık olarak 2 bin 3 kez tur atacak kadar mesafeye eşit olduğunu ifade etti.