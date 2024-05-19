16 milyon emekliye yüzde 25 zam çıktı! Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Zam Oranları

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarının %25-26 arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu oranlar, refah payı ile eşitlenerek daha yüksek seviyelere çıkarılabilir. İki farklı formül üzerinde duruluyor:

Memur Emeklilerine Refah Payı Eklenmesi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları %26,24’e çıkarılırken, memur emeklilerine de refah payı verilerek aynı seviyeye getirilebilir.

Tüm Emeklilere Refah Payı: Tüm emeklilerin zam oranı %30’da eşitlenebilir. Bu durumda, 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek 3,76 puan, memur emeklilerine ise 9,25 puanlık refah payı eklenir.

Emekli Maaşları Nasıl Artacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 10.000 TL olan bir emekli maaşı, %26,24 zamla 12.624 TL’ye yükselecek. Eğer refah payı ile %30 zam yapılırsa, bu maaş 13.000 TL’ye çıkacak.

Memur Emeklileri: 14.741 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, %20,75 zamla 17.800 TL, %26,24 zamla 18.609 TL, %30 zamla ise 19.163 TL olacak.

Kök Aylık Hesaplamaları

Örneğin, kök aylığı 9.000 TL olan bir SSK emeklisi, ek ödeme ve Hazine desteği ile birlikte toplamda 10.000 TL alıyor. Temmuz zammıyla birlikte bu emeklinin kök aylığı %26,24 zamla 11.361,60 TL, ek ödemesi 454,46 TL olacak. Yeni geliri ise 11.816,06 TL olacak. Eğer zam oranı %30’a çıkarılırsa, kök aylık 11.700 TL, ek ödeme 468 TL ve toplam gelir 12.168 TL olacak.

Memur Emeklileri için Zam Oranları

Müsteşar (1/1): Mevcut maaş 53.597,54 TL, %30 zamla 69.676,80 TL

Genel Müdür (1/1): Mevcut maaş 47.437,25 TL, %30 zamla 61.668,43 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 22.103,93 TL, %30 zamla 28.735,11 TL

Başkomiser (1/4): Mevcut maaş 22.669,21 TL, %30 zamla 29.469,97 TL

Hemşire (Lisans – 1/4): Mevcut maaş 22.103,93 TL, %30 zamla 28.735,11 TL

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için Zam Oranları

Mevcut Maaş 10.000 TL: %26,24 zamla 12.624 TL, %30 zamla 13.000 TL

Mevcut Maaş 12.000 TL: %26,24 zamla 15.148,80 TL, %30 zamla 15.600 TL

Mevcut Maaş 14.000 TL: %26,24 zamla 17.673,60 TL, %30 zamla 18.200 TL