Son Dakika! Alanya'da yine otel yangını

Edinilen bilgiye göre, Alanya Türkler'de bulunan bir oteller gurubuna ait ait lojmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Otelin üst katlarında çıkan yangına çevredekilerin ihbar etmesi üzerine Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevkedildi.

Otel lojmanında çıkan yangının söndürülmesi amacı ile müdahaleler sürerken yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmadı.

Jandarma konu ile ilgili soruşturmasını başlattı.