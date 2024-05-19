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Son Dakika! Alanya'da yine otel yangını

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Alanya'da geçtiğimiz haftalarda Granada Otel yangınının ardından bu kez de kötü haber Türkler'den geldi.

Son Dakika! Alanya'da yine otel yangını
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Edinilen bilgiye göre, Alanya Türkler'de bulunan bir oteller gurubuna ait ait lojmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Otelin üst katlarında çıkan yangına çevredekilerin ihbar etmesi üzerine Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevkedildi.

Otel lojmanında çıkan yangının söndürülmesi amacı ile müdahaleler sürerken yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmadı.

Jandarma konu ile ilgili soruşturmasını başlattı.

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19 May 2024 - 16:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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