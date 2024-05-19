Son Dakika! Alanya'da yine otel yangını

Edinilen bilgiye göre, Alanya Türkler'de bulunan bir oteller gurubuna ait ait lojmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Otelin üst katlarında çıkan yangına çevredekilerin ihbar etmesi üzerine Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevkedildi.
Otel lojmanında çıkan yangının söndürülmesi amacı ile müdahaleler sürerken yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmadı.
Jandarma konu ile ilgili soruşturmasını başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.