Ünlü ismin aşerdiği yiyecek herkesi şaşırttı

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Bieber, 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü model Hailey Bieber geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyayı her zaman aktif kullanan ünlü model hamilelikte de aynı şekilde kullanmaya devam ediyor. Bieber'ın paylaşımlarına binlerce yorum geliyor.

HAMİLE PAYLAŞIMLARINA BİR YENİSİ EKLENDİ



Hailey'in hamilelik paylaşımlarına bir yenisi eklendi. Bieber, aşerdiği yiyeceği göstererek "yargılamak yok" notunu düştü. Bieber, üzerinde turşu ve acı sos olan yumurta salatasını paylaştı ve şunları söyledi: "Şu anda en büyük arzum. Yargılamak yok!"

Kaynak: Haber Merkezi