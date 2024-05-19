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Ünlü ismin aşerdiği yiyecek herkesi şaşırttı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber'ın hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanan Hailey'in aşerdiği yiyeceği paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Ünlü ismin aşerdiği yiyecek herkesi şaşırttı mask
Ünlü ismin aşerdiği yiyecek herkesi şaşırttı
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Bieber, 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü model Hailey Bieber geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu.  Sosyal medyayı her zaman aktif kullanan ünlü model hamilelikte de aynı şekilde kullanmaya devam ediyor. Bieber'ın paylaşımlarına binlerce yorum geliyor.

HAMİLE PAYLAŞIMLARINA BİR YENİSİ EKLENDİ


Hailey'in hamilelik paylaşımlarına bir yenisi eklendi. Bieber, aşerdiği yiyeceği göstererek "yargılamak yok" notunu düştü.  Bieber, üzerinde turşu ve acı sos olan yumurta salatasını paylaştı ve şunları söyledi: "Şu anda en büyük arzum. Yargılamak yok!"

Ünlü ismin aşerdiği yiyecek herkesi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal, devam

19 May 2024 - 15:59 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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