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Deren Talu cesur tarzıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı

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Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir defileye davetli olan Talu iddialı tarzıyla çok konuşuldu.

Deren Talu cesur tarzıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı mask
Deren Talu cesur tarzıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı
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Defne Samyeli'nin 27 yaşındaki büyük kızı Deren Talu sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.  Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kendine hayran bırakan ünlü ismin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir defileye davetli olan Deren Talu'nun iddialı tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Deren Talu'nun pozları, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Deren Talu cesur tarzıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal

19 May 2024 - 15:50 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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