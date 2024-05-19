Deren Talu cesur tarzıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı

Defne Samyeli'nin 27 yaşındaki büyük kızı Deren Talu sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kendine hayran bırakan ünlü ismin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir defileye davetli olan Deren Talu'nun iddialı tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Deren Talu'nun pozları, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.