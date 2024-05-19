1.1 milyon kişiye gündoğdu! 2. EYT paketiyle bayram gelecek! 2000 sonrası SGK’lılara prim indirimi

Bağ-Kur 7200 Prim Gün Sayısı Düzenlemesi: Son Durum

Bağ-Kur’lu esnafların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne indirilmesi süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Bakan Işıkhan, bu konuda verilen vaadin yerine getirileceğini belirtti. Torba yasa kapsamında ele alınacak bu düzenlemenin, esnafların uzun süredir beklediği emeklilik imkanını sunması bekleniyor.

Torba Yasa ve Yasalaşma Süreci

Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi önemli düzenlemeleri içeren torba yasa görüşmeleri, TBMM’de yapılacak. AK Parti tarafından hazırlanan torba yasa teklifi, henüz taslak aşamasında olup, ne zaman Meclis Başkanlığı’na sunulacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, düzenlemenin hızla yasalaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

Esnafa Erken Emeklilikte Son Durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği konularında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi konusunun Orta Vadeli Plan’da hayata geçirileceğini vurguladı. Bu düzenleme ile Bağ-Kur’lu esnaflar 5 yıl önce emekli olabilecek.

7200 Gün Prim Şartları ve Kimler Yararlanacak?

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesinden esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı küçük esnaflar yararlanacak. Bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber ve kıraathane sahipleri gibi küçük işletme sahipleri bu düzenlemeden faydalanacak. Ancak, şirket sahibi olan ve bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Erken Emeklilik İçin 5 Yıl Avantajı

Bağ-Kur’lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Ancak bu yeni düzenleme ile Bağ-Kur’lu esnaflar, 5 yıl daha erken emeklilik imkanına kavuşacak. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Yeni Emeklilik Reformu ve Kadınlara Prim Desteği

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ve SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi çalışmaların da yeni torba yasada yer alacağını açıkladı. Bu düzenlemeler, emeklilik reformunun bir parçası olarak Meclis’ten geçmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşacak.

Esnafa Erken Emeklilik: Beklenen Düzenleme Yakında Hayata Geçecek

Bağ-Kur’lu esnafların yıllardır beklediği prim gün sayısının düşürülmesi düzenlemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Bu düzenleme ile esnaflar, 5 yıl daha erken emekli olma fırsatına sahip olacaklar. Torba yasa kapsamında ele alınacak bu önemli düzenleme, esnafların yüzünü güldürecek ve sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracak.