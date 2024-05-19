ATM'den para çekerken dikkat! Yargıtay'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal karar

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, banka hesabından para çektikten sonra kartını ATM'de unutarak oradan ayrıldı. Kadından sonra sırada olan kişi ise karttan 480 lira para çekti. Bir süre sonra durumu farkederek ATM'ye dönen kadın kartından para çekildiğini farketti ve durumdan şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen kişiye kamu davası açıldı.



Davaya bakan Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin hırsızlık suçu kapsamında olduğunu belirterek, sanığa, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 245. maddesinde yer alan ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ceza verdi. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkumiyet kararına, sanığın eylemini bilişim sistemlerini kullanılarak işlediği gerekçesiyle itirazda bulundu.Yargıtay 8. Ceza Dairesi, inceleme sonucu, sanığın eyleminin hırsızlık suçu kapsamında "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" olduğunu tespit etti ve oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını reddetti.Sanığın kartı ele geçirmediği, bunun bilişim sistemlerini kullanmak olmadığı ifade edilen kararda, itirazın bu nedenle reddedildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı