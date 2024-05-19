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İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

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ŞANLIURFA'da, park yeri nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmak isteyen bir kişi ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.Olay, d...

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu mask
İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
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ŞANLIURFA'da, park yeri nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmak isteyen bir kişi ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekiler grubu ayırmak için araya girerken, bir kişi ise kavga edenlerin ayrılması amacıyla farklı bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden kişi, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı. Görenleri şaşırtan kişinin ezan okuyarak sonlandırmaya çalıştığı kavga ise çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

19 May 2024 - 15:22 DHA - Gündem

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