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Toz taşınımı hayatı zora soktu; araçlar çamura bulandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

Toz taşınımı hayatı zora soktu; araçlar çamura bulandı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, Keşan'da etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, puslu hava hakim oldu. İlçede hava kalitesi düşerken, atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede 53'e yükselerek 'orta' değerlere çıktı. Toz taşınımın etkili olduğu ilçede, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu. 

Kaynak: DHA

# sağlık, meteoroloji, hakim, Hava

19 May 2024 - 14:55 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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