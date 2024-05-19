Toz taşınımı hayatı zora soktu; araçlar çamura bulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, Keşan'da etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, puslu hava hakim oldu. İlçede hava kalitesi düşerken, atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede 53'e yükselerek 'orta' değerlere çıktı. Toz taşınımın etkili olduğu ilçede, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.