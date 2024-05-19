Dini nikahlı eşini bıçaklayıp kayıplara karıştı

Şırnak'ta korkunç bir eş dehşeti yaşandı. H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kadının ise olay yerinde yapılan ilk müdahelesinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA