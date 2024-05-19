- Asayiş

Dini nikahlı eşini bıçaklayıp kayıplara karıştı

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Şırnak'ta kan donduran bir kadına şiddet olayı yaşandı. H.Ö., dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dini nikahlı eşini bıçaklayıp kayıplara karıştı mask
Dini nikahlı eşini bıçaklayıp kayıplara karıştı
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Şırnak'ta korkunç bir eş dehşeti yaşandı. H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kadının ise olay yerinde yapılan ilk müdahelesinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalanması için çalışma başlattı.

Dini nikahlı eşini bıçaklayıp kayıplara karıştı

Kaynak: DHA

# Bir, için, Polis

19 May 2024 - 14:38 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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