- Asayiş

Ot toplarken kalp krizi geçirdi

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Muş'ta acı bir olay yaşandı. 'Şifalı' ot toplamak için dağa çıkan Muzaffer Çağlayan (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ot toplarken kalp krizi geçirdi mask
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Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 'Mehmetcan Bağları' olarak bilinen dağa giden Muzaffer Çağlayan, yakınları ile şifalı ot toplamaya başladı. Bir süre sonra burada fenalaşan Çağlayan'ın yakınları, ekiplerden yardım istedi. Harekete geçen AFAD ve sağlık ekipleri, kilometrelerce yol yürüyerek Çağlayan'a ulaştı. 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra sedye ile taşıdıkları Çağlayan'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Çağlayan, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. 

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, başladı

19 May 2024 - 14:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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