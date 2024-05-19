Ot toplarken kalp krizi geçirdi

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 'Mehmetcan Bağları' olarak bilinen dağa giden Muzaffer Çağlayan, yakınları ile şifalı ot toplamaya başladı. Bir süre sonra burada fenalaşan Çağlayan'ın yakınları, ekiplerden yardım istedi. Harekete geçen AFAD ve sağlık ekipleri, kilometrelerce yol yürüyerek Çağlayan'a ulaştı. 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra sedye ile taşıdıkları Çağlayan'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Çağlayan, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.