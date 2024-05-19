Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 105'inci yıl dönümünde Palandöken´in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Gençlik Tırmanışı' yapıldı. Zirvede öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Karla kaplı aynı zirveye tur kayağı ile çıkan bir grup, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, saat 09.00 sıralarında Palandöken'de 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca, tırmanış öncesi katılımcılara bilgi verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın karla kaplı zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. Atatürk Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eşlik ettiği 105 kişilik ekip, Karaca önderliğinde tırmanışa geçti.

Güneşli havada başlayan dağda otlayan inek sürüsünün arasından geçip, zaman zaman kar ve dolu yağışı altında karlı zeminde, tek sıra halinde yürüyen grup, Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, 10 dakika mola verdi. Dağcılar burada, 'selfie' yaparak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'üncü yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine çıkan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti. Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Elif Rana Çörek, "Böylesine anlamlı bir günde burada olmak güzel bir duygu. Zirve karlı olduğu için zorlu bir tırmanış bizi bekliyor. Hem Atatürk'ü anma adına hem de spor adına çok güzel bir aktivite olacak" diye konuştu.

KAYAKÇILAR DA ORADAYDI

Öte yandan çeşitli mesleklerden 10 kişilik grup, kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Palandöken'in karla kaplı 2 bin 600 rakımına kadar özel araçları ile geldi. Burada tur kayaklarını ayaklarına geçiren grup üyeleri, yaklaşık 3 saatlik bir kayaklı yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Kısa bir mola veren kayakçılar, Palandöken'i Kuzey pistinde yer yer 2 metre karın bulunduğu karlı yamaçtan kayarak araçlarının yanına kadar indi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte kaymanın keyfini çıkaranlardan Yıldırım Beyazıt Öztürk, "19 Mayıs etkinlikleri kapsamında burada babalar kayak yarışı yapacaktık. Ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Biz de buraya kadar gelmişken ayaklarımıza tur kayaklarını geçirip karda yürüyerek zirveye ulaştık. Muhteşem bir kar var. Kayak yaparak araçlarımızı park ettiğimiz yıla kadar geldik. Babalar yarışı yapılsaydı zirveye mekanik tesislerle çıkacaktık. Bizler hem 19 Mayıs'ı kutladık hem de kayak yapmanın keyfini çıkardık" dedi.