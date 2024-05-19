Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı

ALANYA’NIN Oba Mahallesi'nde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki 07 ACM 414 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, otoparkta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Haber Merkezi