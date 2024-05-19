Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı

ALANYA’NIN Oba Mahallesi'nde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki 07 ACM 414 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, otoparkta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.