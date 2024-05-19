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Farah Zeynep Abdullah 4 gündür yemek yemiyor

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Farah Zeynep Abdullah sıvı detoks kampına girdi. 4 gündür bir şey yemediğini söyleyen güzel oyuncu sosyal medyadan bilgi vermeyi ihmal etmedi.

Farah Zeynep Abdullah 4 gündür yemek yemiyor mask
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Ünlü oyuncu  Farah Zeynep Abdullah  sıvı detoksuna girdiğini açıkladı.İlk günler zorlandığını söyleyen Abdullah, şimdilerde sürece alıştığını söyledi. Hastalıklarını sıralayan Abdullah, "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diye konuştu. 

4 GÜNDÜR BİR ŞEY YEMİYORUM

4 gündür bir şey yemediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah elindeki içeceği göstererek "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, oyuncu, Farah Zeynep Abdullah

19 May 2024 - 14:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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