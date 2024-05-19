Farah Zeynep Abdullah 4 gündür yemek yemiyor

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sıvı detoksuna girdiğini açıkladı.İlk günler zorlandığını söyleyen Abdullah, şimdilerde sürece alıştığını söyledi. Hastalıklarını sıralayan Abdullah, "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diye konuştu.
4 GÜNDÜR BİR ŞEY YEMİYORUM
4 gündür bir şey yemediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah elindeki içeceği göstererek "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.