Antalya'da balıkçılardan Bandırma Vapuru'na ithafen tekneli kortej

ANTALYA'da 150'ye yakın balıkçı teknesi, Milli Mücadele ve kurtuluşun adımının atıldığı Bandırma Vapuru'na ithafen denizde teknelerle kortej yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden 150'ye yakın tekne, Milli Mücadele ve kurtuluşun adımının atıldığı Bandırma Vapuru'na ithafen kortej yaptı. Balıkçılar, Türk bayraklarıyla donattığı tekneleriyle denizde kortej yaparken; sahil güvenlik ve polis helikopterleri de havadan eşlik etti. Deniz polisleri de hem çevre güvenliği aldı hem korteje katıldı.

'ÇOK DUYGULANDIM, GÖZLERİM DOLDU'

Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, etkinliği her yıl gerçekleştirdiklerini, katılımdan dolayı memnun olduklarını söyledi. Çok gururlandığını belirten Talas, "Balıkçılarımızla birlikte Bandırma Vapuru'na ithafen kortej gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. Katılım da oldukça iyiydi. Denizdeki korteje sahildeki vatandaşın ilgisi de bizi memnun etti" dedi.

Korteje katılan tekne sahibi Özgür Ersayın da ailecek katıldıkları etkinlikle mutlu olduğunu söyledi. Ersayın, "Gururlandık. Her yıl yaptığımız bu etkinlikle mutlu oluyoruz. Kutlu olsun" diye konuştu. Telnur Ersayın ise "Çok gururlandım. Teknelerle birlikte yapılan kortejde çok duygulandım, gözlerim doldu" dedi. Kortej, 1 saatin sonunda çıkış yapılan balıkçı barınağına dönülerek sona erdi.