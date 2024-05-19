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Bolu’daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı

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BOLU’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı. Geleneksel Türk kıyafetleri giyen atlı elinde Türk bayrağı taşıyarak kortej yürüyü...

Bolu’daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı mask
Bolu’daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı
Bolu’daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı
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BOLU’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı. Geleneksel Türk kıyafetleri giyen atlı elinde Türk bayrağı taşıyarak kortej yürüyüşüne katıldı.

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü kapsamında kutlama programları gerçekleştirildi. Kutlamalar Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına çelengi Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler sundu.

19 MAYIS GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anıt Park’taki çelenk programının ardından, Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe öğrenciler, sporcular, vatandaşlar ve protokol üyelerinden oluşan binin üzerine kişi katıldı. Yürüyüş sırasında 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı, öğrenciler tarafından taşındı. Bolu Geleneksel Atlı Okçuluk takımı, gençlik yürüyüşüne atlarıyla katıldı. Volkan Albayrak, geleneksel Türk okçusu kıyafetleri giyerek, atın üzerinde dev Türk bayrağı taşıdı.

SPOR BRANŞLARI GÖSTERİLERİ YAPILDI

Kutlamaların son durağı Karaçayır 3000 Kişilik Kapalı Spor Salonu oldu. Spor salonunda etkinliklere 2 bin civarında kişi katıldı. Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterisi sahnelendi. Mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Genç sporcular tarafından farklı spor branşlarında gösteriler yapıldı. Cimnastik sporcularının gösterileri katılımcılar tarafından beğeni ile takip edildi.

Etkinliklere Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu 2’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il protokolü, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

19 May 2024 - 14:08 DHA Bolu- Gündem

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