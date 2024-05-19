Bitmesine saatler kaldı; yetişen faizsiz kredi fırsatını kapıyor

TOGG, T10X için özel bir kampanya yapıldı. Bu kampanya kapsamında, anlaşmalı bankalardan 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade ile ödeme imkanı bulunuyor. Ayrıca, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği de mevcut.
KAMPANYA AYRINTILARI
T10X'in tüm versiyonlarında geçerli olan bu cazip kampanya, 20 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, süreci devam eden aktif siparişleri olması veya 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ön siparişlerini tamamlamaları gerekiyor.
TOGG T10X siparişi vermek artık çok kolay. TOGG'un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek isteyenlerin, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmaları yeterli.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.