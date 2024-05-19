19 May 2024 - 13:59- Ekonomi G:

Bitmesine saatler kaldı; yetişen faizsiz kredi fırsatını kapıyor

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TOGG T10X sahibi olmak isteyenler için faizsiz 800 bin TL faizsiz kredi fırsatının bitmesine 1 gün kaldı. İşte başvuru şartları ve ayrıntılar...

Bitmesine saatler kaldı; yetişen faizsiz kredi fırsatını kapıyor mask
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TOGG, T10X için özel bir kampanya yapıldı. Bu kampanya kapsamında, anlaşmalı bankalardan 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade ile ödeme imkanı bulunuyor. Ayrıca, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği de mevcut.


KAMPANYA AYRINTILARI

T10X'in tüm versiyonlarında geçerli olan bu cazip kampanya, 20 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, süreci devam eden aktif siparişleri olması veya 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ön siparişlerini tamamlamaları gerekiyor.


TOGG T10X siparişi vermek artık çok kolay. TOGG'un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek isteyenlerin, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmaları yeterli.



Kaynak: Haber Merkezi

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19 May 2024 - 13:59 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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