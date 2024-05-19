- Ekonomi

Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız...

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İsrail’in ürettiği ürünler dünya genelinde birçok ülke tarafından ithal ediliyor. İsrail’in Türkiye’ye ithal ettiği ürünleri saymakla bitmiyor. Hepimiz bu ürünleri kullanıyoruz.

Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız... mask
Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız...
Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız...
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İsrail’in Filistin’e saldırması, onca masum insanın ölümüne neden olması, büyük tepkilere, protestolara neden oluyor. 

İsrail’e karşı düzenlenen mitingler sonunda İsrail  Türkiye’de ki görevli konsolos çalışanlarını geri çağırdı. İllerde tepki gösterileri düzenlendi. Tepkiler giderek büyüyor, İsrail ürünleri satan kuruluşlara saldırı görüntüleri  yer almaya başladı.


İsrail Ürünlerinin Ne Olduğunu Bilen Var mı?

İsrail markalı ürünler hangileridir? İsrail malları ve markaları nedir? İşte, Türkiye’de satılan İsrail malları ve markaları…

Türkiye'de satılan İsrail menşeili olduğu iddia edilen ürünler;

Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız...

Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dettol, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor, Nıvea, Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Prima, Protex, Rejoice, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta, Vileda, Vanish, Vaseline, Veet.

Meyve sulu içecek: Tropicana, Schweppes

Alkollü içecekler: Mey-İçki, Carmel Winery

Alkolsüz içecekler: Coca Cola, Pebsi, Sprite, Fanta, Schweppes.

Çay: Lipton, Dilmah

Kahve: Nescafe, Tassimo


Kozmetik ürünler: Estee Lauder, Clinique, MAC

Saat: Swatch, TAG Heuer

Parfüm: Calvin Klein, Dior, Chanel

Otomotiv sanayi: MAN, Iveco

Hava yolu şirketi: SunExpress, El Al

İsrail teknoloji firmaları: Checkpoint, Metacafe, Fixya, Twitrans, Headup, Jajah, N-tring.

Türkiye’de satılan İsrail malları ve markalarının ne kadarını biliyorsunuz? Okudukça şaşıracaksınız...


İsrail’e destek olduğunu açıklayan markalar: HP, Starbucks, Puma, Mc Donals, Nestle, Hardee's, Nike Lipton, Tide, Coca Cola, Burger King, Hyundai, IBM, L'Oreal, Subway.

(Destek olduklarını açıklayan markaların tamamı İsrail'e ait olmasada aralarında İsrail'i desteklediğini açıklayan ülkelere ait markalarda mevcuttur. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa ve İngiltere gibi ülkelere ait markalarda bulunmaktadır.)


Bu İsrail markalarına ve ürünlerine alternatif olarak hangi markaları ve ürünleri alabiliriz diye merak edip araştıranlar,  İsrail mallarına markalarına ve ürünlerine alternatif Türk malı yerli ürünler nelerdir? içeriğine göz atabilir.

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19 May 2024 - 13:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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