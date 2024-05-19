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'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü

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MUŞ'ta 'şifalı' ot toplamak için dağa çıkan Muzaffer Çağlayan (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 'Mehmetcan Bağları' olarak bilinen dağ...

'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü mask
'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü
'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü
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MUŞ'ta 'şifalı' ot toplamak için dağa çıkan Muzaffer Çağlayan (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 'Mehmetcan Bağları' olarak bilinen dağa giden Muzaffer Çağlayan, yakınları ile şifalı ot toplamaya başladı. Bir süre sonra burada fenalaşan Çağlayan'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete geçen AFAD ve sağlık ekipleri, kilometrelerce yol yürüyerek Çağlayan'a ulaştı. 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra sedye ile taşıdıkları Çağlayan'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çağlayan, kurtarılamadı.

19 May 2024 - 13:56 DHA Muş- Gündem

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