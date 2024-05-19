Muharrem Kasapoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı: Bize düşen umut dolu bir gelecek hazırlamak

İSTANBUL, – ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında “Şimdi bize düşen her zamankinden çok çalışıp başta kıymetli gençlerimiz olmak üzere milletimizin her bir ferdine umut dolu bir gelecek hazırlamak. Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz” ifadelerini kullandı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 19 Mayıs 1919’un Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı tarih olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan bu tarihi, gençlerimize armağan ederek hem geçmişte verilen mücadelenin daima hafızalarda yer almasını hem de karşılaşılan zorluklarda, ölçüsüne bakılmaksızın yılgınlığa düşmeden ve azimle, geleceğe umutla bakılması gerektiğini bizlere miras olarak bırakmıştır.

O gün Samsun’da atılan ilk adım, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bütün bir milletin bağımsızlık arzusunun ayak sesi olmuş, çığ gibi büyüyen bir istiklal ve istikbal mücadelesine dönmüştür. Bu mücadele, irademizi asla kimseye teslim etmeyeceğimizi, şartlar ne kadar zor olursa olsun hiçbir gücün bizi dize getiremeyeceğini ve daima milli iradeye yaslanarak tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizin destanı.”

“ÇOK ÖZEL BİR GENÇLİĞE SAHİBİZ”

Kasapoğlu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

Şimdi bize düşen her zamankinden çok çalışıp başta kıymetli gençlerimiz olmak üzere milletimizin her bir ferdine umut dolu bir gelecek hazırlamak. Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz. İnanıyorum ki başta Gazze olmak üzere tüm dünyadaki mazlum ve acı çeken toplumları Türk gençliğinin vicdanı koruyacak ve kurtaracak. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm istiklal kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.”