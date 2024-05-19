19 May 2024 - 13:50- Asayiş G:

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü dereye uçtu

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Bitlis'te korkunç bir kaza meydana geldi. Tatvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan yolcu otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü dereye uçtu mask
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Bitlis'ten Van'a yolcu taşıyan ve içerisinde 20 yolcunun bulunduğu Uğur Tatlı yönetimindeki otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular da başka bir otobüsle Van'a gönderildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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19 May 2024 - 13:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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