Emekliye indirimli sıfır otomobil! Emekliler bu habere çok sevinecek

Emeklilere Özel İndirimli Araç Alımı Nasıl Olacak?

Bu yeni düzenlemeden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

Emekli Olma Şartı: Emekli olabilmek için Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya SSK’dan emekli olmak gerekiyor.

Taksit Oranı: Araç taksitlerinin emekli maaşının yüzde 70’ini aşmaması gerekiyor.

Sıfır Kilometre Deneyimi: Daha önce sıfır kilometre bir araç almamış olmak gerekiyor.

İndirim Oranları ve Detaylar

İndirim oranları, emeklilerin aldıkları maaş ve çalışma sürelerine göre değişecek. Bu detaylar yakın zamanda açıklanacak ve emekliler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Başvuru ve Başlangıç Tarihi

İndirimli araç alımıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru süreci yakında duyurulacak. Emekliler, bu fırsattan yararlanmak için heyecanla bekliyor.

Hükümetin bu adımı, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratıyor. Ulaşım konusunda yaşanan zorlukları hafifletmek ve emeklilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu düzenleme, toplumun genelinde olumlu yankı buluyor. Emeklilerin daha bağımsız ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak, hükümetin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.