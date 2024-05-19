Diyarbakır’da 19 Mayıs kutlamalarında Yunus polislerinden zeybek gösterisi

DİYARBAKIR’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte Yunus polislerinin zeybek gösterisi büyük ilgi gördü.

Diyarbakır’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Diyarbakır'da valilik tarafından düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Anıtpark’taki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Etkinlikte sırasıyla halk oyunları, karate kata, jimnastik, wushu, erbane bendir, modern dans ve horon gösterileri düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polislerinin bu tür gösterilerde ilk kez sergilediği zeybek oyunu büyük beğeni topladı.

Programa, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emine Akın, askeri erkan, çocuklar, gençler ve aileleri katıldı. Gösterilerin ardından Vali Su, yerel ve ulusal müsabakalarda derece yapan sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Törenin ardından Yunus polisleri sporcularla birlikte motosikletle geçiş yaptı.