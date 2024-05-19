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Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı

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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan yolcu otobüsündeki 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tatvan ilçesine 5 kilometre mesafede b...

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı mask
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan yolcu otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tatvan ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Yoncabaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Bitlis'ten Van'a yolcu taşıyan ve içerisinde 20 yolcunun bulunduğu Uğur Tatlı yönetimindeki 65 BJ 330 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular da başka bir otobüsle Van'a gönderildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

19 May 2024 - 13:46 DHA Bitlis- Gündem

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