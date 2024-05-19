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Alanya'da drift yapan sürücüye 128 bin 932 lira ceza kesildi

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Alanya’da, otomobiliyle aynı gün içinde 4 yerde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 128 bin 932 lira ceza uygulandı

Alanya'da drift yapan sürücüye 128 bin 932 lira ceza kesildi mask
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ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan kavşakta otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü D.K'ye 128 bin 932 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, araç 8 ay süreyle otoparka çekildi. Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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19 May 2024 - 13:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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