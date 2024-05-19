19 May 2024 - 13:33- Gündem G:

İzmir'de 19 Mayıs coşkusu

ABONE OL Google News Sayfamız

...

19 May 2024 - 13:33 DHA İzmir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü mask
'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü
Muharrem Kasapoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı: Bize düşen umut dolu bir gelecek hazırlamak mask
Muharrem Kasapoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı: Bize düşen umut dolu bir gelecek hazırlamak
Diyarbakır’da 19 Mayıs kutlamalarında Yunus polislerinden zeybek gösterisi mask
Diyarbakır’da 19 Mayıs kutlamalarında Yunus polislerinden zeybek gösterisi
Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı mask
Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı
İzmir'de 19 Mayıs coşkusu (2) mask
İzmir'de 19 Mayıs coşkusu (2)
19 Mayıs kutlamalarında 'Nefes'li gösteri mask
19 Mayıs kutlamalarında 'Nefes'li gösteri
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber