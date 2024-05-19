19 Mayıs kutlamalarında 'Nefes'li gösteri

NEVŞEHİR'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM) eğitimli köpeği 'Nefes'in gösterisi, ilgiyle takip edildi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, JAKEM köpeği 'Nefes'in Astsubay Çavuş Emrah Varlı eşliğinde yaptığı gösteri, ilgiyle izlendi. Tören alanında, 'Nefes' tarafından ileri itaat çalışması, eğitmeni ile kalp masajı, matematik hesabı, ölü taklidi, mekik ve şınav çalışması sergilendi. Daha sonra JAKEM, at birlikleri tören geçidi yaptı.

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